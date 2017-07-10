Нижегородца подозревают в систематическом похищении наркоманов

Нижний Новгород, , 13:59 — REGNUM Жителя Нижегородской области подозревают в систематическом похищении наркоманов и алкозависимых граждан под видом оказания им помощи.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, из дома, расположенного в деревне Ройка, освобождены более 60 человек, часть из которых удерживались там насильно.

Об этом месте стало известно после того, как один из похищенных смог сбежать и обратился в полицию. Мужчина рассказал, что его похитили в январе 2017 на территории Воскресенского района и содержали в различных домах Нижегородской области.

В февраля 2017 года на территории Автозаводского района Нижнего Новгороа был похищен 32-летний гражданин, который с апреля 2017 года был также помещен в дом деревне Ройка, где насильно удерживался подозреваемым и его подельниками.

Кроме того, из указанного дома освобожден 28-летний житель Московской области, который был похищен в феврале 2017 года.

Следователи СК полагают, что деятельность похитителя носит системный характер, противоправные деяния совершены им в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями (являющихся наркозависимыми или алкоголезависимыми), связано с введением их близких в заблуждение относительно способов, методов и результатов подобной деятельности, преподносящейся как излечение. При этом, у подозреваемого отсутствует медицинское образование и иные специальные навыки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц»).

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений, а также лиц, ставших жертвами их противоправных деяний. Расследование уголовного дела продолжается.