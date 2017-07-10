В Новгородской области восстановили проезд по всем разрушенным дорогам

Великий Новгород, , 13:54 — REGNUM В Новгородской области восстановлены и открыты для проезда все 22 участка дорог, пострадавшие после ливневых дождей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, среди последних дорожники отремонтировали участки автодорог, где на протяжении нескольких дней оставался высокий уровень воды: Любытино — Никольское — Пустошки, Вины — Ересино, Никандрово — Зеглино — Домовичи.

По данным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня и 1 июля ливневыми дождями и вышедшими из берегов водоёмами разрушило участка дорог в Любытинском, Крестецком и Окуловском районах Новгородской области. Отрезанными от транспортного сообщения оказались несколько населённых пунктов. В Новгородской области с 1 июля объявлена чрезвычайная ситуация. Ущерб, нанесённый новгородским дорогам, оценит комиссия с участием Росавтодора.

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