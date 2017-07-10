При обыске в квартире мэра Александровска Сахалинского нашли наркотики

Александровск, Сахалинская область, , 18:12 — REGNUM В квартире недавно избранного мэра Александровска Сахалинского Сергея Гейченко прошел обыск, в ходе которого обнаружены наркотики и крупная сумма денег. Ранее следственные действия прошли в администрации городского округа, после чего новоизбранный мэр экстренно ушел в отставку, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Экспертно-криминалистический центр Сахалинской области установил, что в шприцах, изъятых у Сергея Гейченко, находится гашишное масло. Возбуждено уголовное дело, — сообщило ИА Citysakh.ru

Ранее сахалинские СМИ сообщали о том, что следственные действия и поспешная отставка Гейченко связана с коррупционными преступлениями, речь якобы шла о ненадлежащем использовании 16 млн бюджетных рублей.

Сергей Гейченко победил на выборах в Александровске Сахалинском в мае 2016 года, набрав 52% голосов. На должность мэра его выдвинула партия «Единая Россия».

Выборы были ознаменованы скандалами. Оппонент Гейченко, кандидат от «Справедливой России» Иван Васильев, обратился в суд с иском о снятии Гейченко с выборов на том основании, что партия выдвинула его раньше, чем было объявле6но о проведении выборов. Васильев обвинял оппонента в том, что он предоставил неполный пакет документов, использовал административный ресурс (на момент проведения выборов Гейченко исполнял обязанности мэра). Однако суд иск не принял, Гейченко выборы выиграл. Васильев после этого публично заявил, что «представляй Гейченко любую другую партию, он бы вылетел из предвыборной гонки и за меньшие нарушения».

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Сахалинские единороссы не скрывали ликования по поводу победы их кандидата.

«Мы рады, что кандидат, поддержанный партией, одержал убедительную победу. Это еще одно доказательство того, что партия отвечает на реальные запросы общества, предлагает конкретные программы, а не пустые обещания. Уверен, что Сергей Владимирович Гейченко достойно справится со всеми поставленными задачами. Он профессионал, знает свое дело, знает город, знает людей», — сказал после победы Гейченко на выборах глава регионального исполкома Борис Мисиков.

Между тем, высокие оценки Сергею Гейченко в бытность его исполняющим обязанности мэра Александровска Сахалинского, ставили далеко не все.

В 2015 году глава исполкома сахалинского ОНФ Кирилл Кобяков решил протестировать доступность власти для населения — попробовал попасть на прием к и.о. мэра Гейченко.

«На первом этаже сидит охранник, поинтересовался кто я и куда направляюсь — вру, что в отдел кадров. Прохожу в администрацию, пытаюсь записаться на прием. Стандартный ответ — мэр занят, можете попробовать записаться к его замам. В это время к мэру проводят нескольких бабушек и журналиста местной газеты с фотоаппаратом. Журналисту дают строгие наказы — беседа в газете должна быть ободряющей, проблема с водой решается», — поделился тогда впечатлениями Кирилл Кобяков.

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В настоящее время исполнять обязанности мэра Александровска Сахалинского будет Темур Мироманов, который 7 июля уволился с должности директора областного краеведческого музея.

Александровск Сахалинский — городок на западном побережье Сахалина. Мрачную известность город обрел еще в царские времена благодаря знаменитому Александровскому Централу, одному из самых страшных мест сахалинской царской каторги. Сегодня жители городка жалуются на плохую «коммуналку» вообще и безобразное качество питьевой воды в частности. Еще жалуются на плохие дороги и местную власть.

Как сообщало ИА REGNUM, проведенное правительством Сахалинской области масштабное исследование показало, что почти 90% жителей недовольны дорогами, дворами и работой мэров. В ходе опроса выяснилось, что только 35% сахалинцев и курильчан удовлетворены деятельностью глав муниципалитетов. В частности, жители Углегорска пожаловались губернатору на невыносимые условия жизни — полный паралич в работе местных властей, непролазную грязь на улицах, 80 тыс кв. метров ветхого и аварийного жилья. Опрос на сайте госуслуг проводился весь 2016 год с целью выяснения отношения населения к работе местных чиновников.