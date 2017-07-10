В Подмосковье уничтожено 2,5 га дикорастущей конопли

Пушкино, Московская область, , 13:49 — REGNUM В Пушкинском районе Подмосковья в ходе рейда «Мак» полицейскими уничтожено 2,5 га дикорастущей конопли, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе рейда сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Пушкинское» в районе села Царево обнаружен земельный участок с дикорастущей коноплёй», — пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством коноплёй.

В связи с этим поле с коноплей полицейским пришлось выкосить и сжечь. Общее количество сожженных растений составило около 400 кустов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мак».