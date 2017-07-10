В Удмуртии с острова на Каме спасатели эвакуировали 17 детей

Ижевск, , 13:47 — REGNUM Спасателям пришлось эвакуировать группу из 17 детей в возрасте 10−18 лет и четверых взрослых с острова пляж на реке Кама в Удмуртии. Группа переправилась на остров 2 июля и планировала там находиться до 6 июля, обратный путь туристы намеревались преодолеть на лодках, сообщили ИА REGNUM в администрации Сарапула. После ухудшения погодных условий и невозможности использования лодок было решено просить о помощи с переправой.

Информация о том, что дети со своим тренером по карате находятся на острове поступила от работника Нижнекамских водных путей и сообщений, являющегося родителем одного из детей. На место происшествия была направлена группа спасателей в составе 12 человек и 5 единиц техники. Выехала оперативная группа пожарной части города совместно с представителями администрации. Спасательная группа была загружена на борт теплохода. В итоге туристы были доставлены в Сарапул.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сарапула провела заседание, участники которого единогласно высказали мнение о неоправданном риске руководства общественной некоммерческой организации по организации тренировочного процесса в условиях повышенной опасности для детей, что могло привести к необратимым последствиям.

Решением комиссии определено о недопустимости впредь организации палаточных лагерей, учебно-тренировочных сборов в условиях повышенной опасности для жизни и здоровья детей, а также без согласования с соответствующими надзорными структурами.

Кроме того, по данному инциденту правоохранительными органами будут проведены соответствующие следственные действия и проверки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 июня исполнился ровно год с момента трагедии, произошедшей на Сямозере в Карелии.

В 2016 году 47 детей, отдыхавших в летнем лагере «Парк-отель «Сямозеро», в сопровождении четверых взрослых отправились в водный поход. Группа передвигалась по озеру на двух узких лодках-каноэ и надувном рафте. Туристы попали в шторм. Лодки перевернулись, дети оказалась в воде. Рафт добрался до берега.

Спасательная операция с участием МЧС началась только на следующий день — после того, как одна спасшаяся 12-летняя девочка добралась до ближайшей деревни и сообщила о случившемся. Трагедия унесла жизни 14 человек. Все погибшие дети — жители Москвы и Московской области. Возраст — 12−13 лет.

Следствие обвинило шесть человек: бывшего руководителя местного управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, его заместителя Людмилу Котович, директора парк-отеля «Сямозеро» Елену Решетову, ее зама — координатора лагеря Вадима Виноградова и двоих инструкторов-студентов: Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. Представители Роспотребнадзора обвиняются в халатности, остальные — в оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности».

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