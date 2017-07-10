В Грузии сгорел еще один крупный торговый центр

Тбилиси, , 13:43 — REGNUM В Грузии, в портовом городе Поти, сгорел еще один крупный торговый центр. По информации МВД Грузии, сообщение о пожаре в торговом центре поступило в центр оперативного управления неотложной помощью «112» 10 июля около 7 часов утра по тбилисскому времени.

Группы пожарно-спасательного отделения Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями прибыли на место через 4 минуты после получения сообщения о пожаре. В его тушении участвовали 9 бригад из Поти, Зугдиди, Сенаки и Хоби. Локализовать огонь удалось к 08:29, а полностью ликвидировать — к 09:00 по тбилисскому времени.

В результате пожара никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование ведет Потийское городское управление департамента полиции региона Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии.

Между тем, тбилисские телекомпании сообщают, что во время пожара пострадала одна из торговок Потийского торгового центра. Она перерезала себе вены и была доставлена в местную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. По заявлению врачей, состояние пострадавшей стабильное.

СМИ приводят и заявление директора Потийского торгового центра Теи Белкания, которая сообщила, что ни один из торговых объектов не был застрахован. Точные размеры ущерба пока не известны и будут подсчитаны позднее. Сами торговцы в беседе с журналистами высказывают предположение, что пожар был устроен умышленно.

В начале июля произошел пожар в крупном торговом центре Элиава в Тбилиси, где продавались стройматериалы, сантехника, мебель и аксессуары, до этого сгорел торговый центр Детский мир в столице, а ранее пожары уничтожили торговый центр «Саба», рынок в Лило и некоторые торговые объекты в регионах страны. Эти события дали оппозиции основания утверждать, что поджоги устраиваются умышленно и за ними стоят интересы бывшего премьера Бидзины Иванишвили.