ВСУ нарушили режим тишины 38 раз: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 13:32 — REGNUM За прошедшие сутки, 9 июля, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 32 раза, сообщают 10 июля СМИ народных республик.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинские силовики обстреляли Первомайск, пгт Калиново, села Желобок и Смелое.

При обстреле ВСУ использовали мины калибра 82 мм и 120 мм.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 32 раза. Под огнем оказались 14 населенных пунктов.

Штаб «АТО» зафиксировал 38 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Березового, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Верхнеторецкого, Крымского, Новотошковского, Желтого, Малинового, Донца, Золотого, Новоалександровки, Новозвановки.

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается война между украинской армией и войсками ДНР и ЛНР. Киев регулярно нарушает установленные договоренности о перемирии, используя затишье для перегруппировки войск и продолжая вести огонь в условиях «режима тишины».

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