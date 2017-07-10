Замначальника мурманского МЧС проведёт 7,5 лет в колонии

Мурманск, , 15:43 — REGNUM За хищение 100 миллионов рублей заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Юрий Кондратьев проведёт 7 с половиной лет в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда оставила без изменений обвинительный приговор Первомайского районного суда Мурманска в отношении 11 должностных лиц регионального ГУ МЧС России.

«Согласно приговору суда, должностные лица в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершённом организованной группой, и в пособничестве в присвоении денежных средств в особо крупном размере, так же совершённом организованной группой», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее судом в Мурманске было установлено, что заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Юрий Кондратьев с целью хищения денежных средств организовал преступную группу, в состав которой входили руководители территориальных подразделений учреждения. С 2009 по 2011 годы осуждённые с использованием служебного положения совершали хищения денежных средств, выделяемых для премирования личного состава подразделений ГУ МЧС России по Мурманской области.

В итоге, организатора преступной группы Кондратьева приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей, получили реальные сроки (от 3 до 6 лет) и остальные члены группы, они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Двух обвиняемым женщин осудили к 2,5 и 2 годам лишения свободы условно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате действий преступной группы главному управлению МЧС России по Мурманской области был причинён ущерб в особо крупном размере на сумму более 220 миллионов рублей.

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