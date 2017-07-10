В Ярославской области установят «памятники» автомобильным авариям

Ярославль, , 12:32 — REGNUM В Ярославской области пройдет акция «Сбавь скорость — сохрани жизнь!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме превышения скорости, которая часто становится причиной аварий на дорогах и может привести к гибели людей. В 2016 году в регионе с помощью средств фотофиксации в автоматическом режиме выявлено более 642 тыс случаев нарушений правил дорожного движения, основная часть которых — это превышение скорости.

В Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме и возле поселка Туношна во время акции сотрудники ДПС и юные инспекторы дорожного движения предложат желающим поставить подпись под декларацией о снижении скорости. Также в Ярославле, Тутаеве и Туношне установят большие инсталляции — эвакуатор с искореженной в результате аварии машиной. Все желающие смогут сделать селфи на фоне «аварийной инсталиции».

В акции примут участие сотрудники ГИБДД, водители, юные инспекторы дорожного движения, общественники, волонтеры.