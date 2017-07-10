Концерту Арианы Гранде в Коста-Рике угрожал теракт

Сан-Хосе, , 11:33 — REGNUM Перед концертом американской певицы Арианы Гранде в Коста-Рике 9 июля был задержан 22-летний колумбиец. Он подозревался в планировании теракта, пишет Der Focus со ссылкой на местную газету La Nacion.

По словам главы судебной полиции Вальтера Эспинозы, на официальном сайте организатора концерта была обнаружена угроза на арабском языке, которая говорила о возможном теракте во время выступления певицы.

Следователи обнаружили, что сообщение было отправлено с сотового телефона и вышли на предполагаемого преступника. Недалеко от столицы Коста-Рики Сан-Хосе колумбиец был задержан.

Фанаты с осторожностью относятся к концертам певицы из-за теракта в Великобритании.

Напомним, 22 мая 2017 года во время концерта Арианы Гранде на стадионе в Манчестере произошел взрыв, в результате чего погибли 22 человека и 59 получили ранения.

Исполнителем считается террорист Салман Абеди, который готовился к этому почти год.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция отпустила задержанных по делу о теракте в Манчестере