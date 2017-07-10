ДТП с тепловозом, подтопленные мосты: хроника ЧП в Чувашии

Чебоксары, , 11:10 — REGNUM В Чувашии в минувшие выходные произошёл ряд ЧП. В Чебоксарах в ДТП с участием тепловоза ранены два человека. Под Шумерлей затопило мост через Суру, который связывал Чувашию и Нижегородскую область. В Ибресинском районе обрушилась часть плотины, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Авария с участием тепловоза и легкового автомобиля произошла 9 июля недалеко от поселка Лапсары в Чебоксарах. По предварительным данным МВД по Чувашии, водитель «Хендай» выехал на железнодорожный переезд на красный сфет. В результате столкновения двое пассажиров иномарки получили различные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее из-за дождей ушёл под воду понтонный мост через Суру, соединяющий Чувашию и Нижегородскую область. Как сообщается на сайте Пильнинского района Нижегородской области, вечером 8 июля в связи с высоким уровнем воды затоплены подъездные пути к мосту. «Мост закрыт на неопределённый срок», — отмечается в сообщении.

Из-за ливней в Ибресинском районе на автодороге Калинино-Батырево-Яльчики (посёлок Ибреси) частично обрушилась плотина через реку Черноречка. По данным администрации района, обрушилась открылка водопропускной трубы (4×5 метров). Опасный участок оградили.

«Левый открылок железобетонной трубы упал на лоток, вследствие чего появилась опасность разрушения тротуара (участок примерно в 5 метров). Сама труба находится в удовлетворительном состоянии, опасности для проезжей части автодороги нет», — говорится в сообщении «Чувашупрдора».

Напомним, из-за ливней дважды размывало часть грунта на новом Московском мосту в Чебоксарах, который был парадно открыт 24 июня, в День Республики. Через 10 часов после запуска подъезды к мосту не выдержали первый же тест погодой: ливнем размыло свежеуложенный асфальт. В июле подмыло грунт при въезде на Московский мост со стороны Театра оперы и балета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии введён режим повышенной готовности для спасателей. 6 июля из-за сильного дождя и ветра произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Канашского района, подача света была возобновлена через три часа. В Марпосаде произошло отключение электроснабжения в 97 домах, в которых проживает около 400 человек — авария устранена. Днём шли работы по восстановлению электроснабжения в Урмарском районе.

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