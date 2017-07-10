Токио, , 10:37 — REGNUM Число жертв наводнения в Японии возросло до 18 человек, сообщает 9 июля Liechtensteiner Vaterland со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

Сообщается, что на юго-западном острове Кюсю из-за нескончаемых дождей, которые начались 5 июля, произошли множественные паводки и оползни.

Из-за чрезвычайного положения эвакуировано более 550 тыс. жителей. 27 человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение разрушило объекты инфраструктуры, железнодорожные мосты, жилые дома.

Метеорологи сообщают, что дожди будут продолжаться. Возможны разливы рек и очередной сход оползней.