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Число жертв наводнения в Японии возросло до 18 человек

Происшествия

27 человек числятся пропавшими без вести

Токио, 10 июля 2017, 10:37 — REGNUM  Число жертв наводнения в Японии возросло до 18 человек, сообщает 9 июля Liechtensteiner Vaterland со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

Сообщается, что на юго-западном острове Кюсю из-за нескончаемых дождей, которые начались 5 июля, произошли множественные паводки и оползни.

Из-за чрезвычайного положения эвакуировано более 550 тыс. жителей. 27 человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение разрушило объекты инфраструктуры, железнодорожные мосты, жилые дома.

Метеорологи сообщают, что дожди будут продолжаться. Возможны разливы рек и очередной сход оползней.

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