Коллекторы угрожают убить несовершеннолетнюю амурчанку и её маму

Благовещенск, , 10:32 — REGNUM В Амурской области несовершеннолетняя стала жертвой коллекторов, не просто требующих вернуть денежные средства, которые они никогда не брала взаймы, но и угрожающих убить и саму девушку, и её маму, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Со слов потерпевшей, знакомый взял заём и оставил в качестве контактного номера её сотовый телефон. Условия по договору он не выполнил — не вернул ни копейки.

«Мне угрожают ужас как, обзывают, и это даже мало сказано, пишут мне в личные сообщения каждый день. Единственное радует, что они перестали звонить после того, как я сказала, что записываю разговор», — приводит слова несовершеннолетней «Амурская служба новостей».

Девушка также отметила, что коллекторы осведомлены и о её несовершеннолетии, и о том, что она в каких-либо отношениях с молодым человеком, взявшим заём, не состоит.

Сегодня, 10 июля, амурчанка обратится в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, от действий коллекторский агентств страдают, в том числе жители соседнего региона — в Приморском крае только с января по апрель 2017 года граждане подали 15 жалоб на то, что коллекторы оказывают на них психологическое давление, звонят по ночам, беспокоят родственников и соседей.

Заявление одной из жительниц Приморья стало поводом для обращения в полицию. Проверка показала, что от имени женщины через онлайн заявку в финансовом учреждении Москвы оформили кредит. О сделке со столичной фирмой она узнала от терроризирующих её коллекторов.