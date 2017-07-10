На Урале арестован подозреваемый в убийстве 10-летнего мальчика

Касли, Челябинская область, , 09:53 — REGNUM В Челябинской области арестован гражданин, подозреваемый в убийстве 10-летнего мальчика. Меру пресечения ему избрал суд.

Ребёнок пропал 14 июня. Мальчик уехал на велосипеде в библиотеку школы за учебниками. Домой он не вернулся.

На его поиски были брошены полиция и добровольцы, лучшие следователи из Москвы и сотрудники ФСБ. Стражи порядка обошли более 260 домовладений.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым оперативно найти ребёнка и быстро установить все обстоятельства его исчезновения. Утром 8 июля тело мальчика удалось найти.

Под подозрение попал 29-летний житель города Касли. По его словам, он заманил ребёнка к себе домой, убил его и затем закопал.

Власти Южного Урала уже пообещали помощь семье погибшего мальчика.