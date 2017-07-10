В Германии в ходе проверок перед G20 задержали более 650 преступников

Берлин, , 09:51 — REGNUM В Германии сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать более 670 разыскиваемых преступников благодаря усиленному в связи с проведением саммита «Большой двадцатки» (G20) погранконтролю. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, Hase Post.

«Усиленные меры безопасности были введены еще 12 июня, чтобы предотвратить приезд потенциальных преступников перед началом саммита G20 в Гамбурге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти за месяц полицейским удалось задержать всего 673 человека, которые разыскивались за различные преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге проходил с 7 по 8 июля. В первый день саммита, в частности, состоялась первая личная встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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