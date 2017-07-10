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Самолет-разведчик опасно сблизился с пассажирским А-321 — СМИ

Происшествия

По предварительным данным, это был самолет НАТО — Boing Rivet Joint с четырьмя реактивными двигателями

Калининград, 10 июля 2017, 09:50 — REGNUM  В небе над нейтральными водами Балтийскимого моря иностранный самолет-разведчик допустил опасное сближение с пассажирским А-321, выполнявшим рейс из Хельсинки в Мюнхен, сообщают «Вести».

Инцидент произошел в 100 километрах от Калининграда. По предварительным данным, это был самолет НАТО — Boing Rivet Joint с четырьмя реактивными двигателями.

Уточняется, что самолет-разведчик был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки.

Он подошел на близкий эшелон к пассажирскому самолету (выше на 150 метров), экипаж которого сообщил об опасном сближении диспетчерам.

Экипаж пассажирского А-321 благополучно разошелся с самолетом-разведчиком.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что самолёт президента РФ Владимира Путина не стал пролетать в воздушном пространстве стран НАТО, в частности Польши, а сделал 500-километровый крюк к северу, через воздушные пространства Финляндии и Швеции.

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