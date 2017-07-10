В Красноярском крае пропали двое детей

Красноярск, , 09:21 — REGNUM Двоих детей, которые 8 июля ушли гулять и до сих пор домой не вернулись, разыскивают в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по Красноярскому краю.

«В Шарыпово сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетних, ушедших из дома», — говорится в сообщении.

По данным полиции, поиском детей 14 и 5 лет занимаются волонтеры, а также группы из числа оперуполномоченных уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних.

В настоящее время сотрудники специальных служб проверяют все районы города, а также опрашивают родственников и друзей пропавших детей.