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В Красноярском крае пропали двое детей

Происшествия

В настоящее время сотрудники специальных служб проверяют все районы города

Красноярск, 10 июля 2017, 09:21 — REGNUM  Двоих детей, которые 8 июля ушли гулять и до сих пор домой не вернулись, разыскивают в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по Красноярскому краю.

«В Шарыпово сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетних, ушедших из дома», — говорится в сообщении.

По данным полиции, поиском детей 14 и 5 лет занимаются волонтеры, а также группы из числа оперуполномоченных уголовного розыска, участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних.

В настоящее время сотрудники специальных служб проверяют все районы города, а также опрашивают родственников и друзей пропавших детей.

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Исчезновения и поиски людей