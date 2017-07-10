В Ленинградской области в результате ДТП с грузовиком погибли пять человек

Волхов, Ленинградская область, , 09:11 — REGNUM В Волховском районе Ленинградской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП произошло ночью 10 июля на 100-ом километре трассы «Кола». Водитель легкового автомобиля «Фольксваген Гольф» выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым тягачом «Вольво».

"В результате аварии водитель легкового автомобиля, а также его четыре пассажира от полученных повреждений скончались на месте. Среди погибших были две 17-летние девушки», — отметили в ведомстве.

Полицейские устанавливают личности остальных погибших, а также все обстоятельства произошедшего ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Башкирии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и «Газели» погибли пять человек, в том числе двое детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в результате ДТП с «Газелью» погибли пять человек