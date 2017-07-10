Пожар на рынке в Лондоне локализован

Лондон, , 09:09 — REGNUM

Крупный пожар на рынке Camden Market в Лондоне локализован, сообщила службе пожарной охраны британской столицы в Twitter.

«Пожар в Camden Market теперь находится под контролем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по ликвидации огня и последствий ЧП продолжается. Возгорание началось на Camden Market вечером 9 июля.

По какой причине возник пожар, пока не установлено. Данных о пострадавших нет.

Напомним, пожар вспыхнул в ночь на 10 июля. В тушении пожара задействованы несколько десятков человек. Пламя охватило три этажа многоэтажного помещения, огонь перекинулся на крышу одного из строений.

Camden Market (Рынки Камдена) находятся рядом с замком Хэмпстед-Роуд канала Регент. Рынок является четвертой по популярности достопримечательностью британской столицы.

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