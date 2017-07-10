Сильнейшие ливни затронули жизнь 12 млн жителей провинции Хунань

Пекин, , 09:05 — REGNUM Власти китайской провинции Хунань продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный жителям провинции сильнейшими за последние 20 лет дождями, а также вызванными ими наводнениями и оползнями.

По последним данным, в результате разгула стихии на территории провинции погибли и пропали без вести 83 местных жителя. Непогода затронула жизни более 12 млн граждан. 28 человек стали жертвами оползней, еще 22 местных жителя погибли в результате обрушений зданий, 17 граждан утонули или были смыты дождевыми потоками. Судьба еще 16 до сих пор неизвестна, пишет «Чжунго синьвэнь».

Более 1,62 млн местных жителей были экстренно эвакуированы из опасных районов. Наводнения и оползни привели к полному разрушению 53 тыс. домов, 68 тыс. зданий были серьезно повреждены, еще 280 тыс. домов нуждаются в ремонте.

Сильнейшие ливни обрушились на провинцию 22 июня. Рекордное количество осадков привело к тому, что почти все реки вышли из берегов и затопили близлежащие населенные пункты.

В спасательной операции задействовано более 52 тыс. человек, в том числе спасатели, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 22 июня по 1 июля на территории провинции Хунань выпало более 30% от годовой нормы осадков.

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