Волк из барнаульского зоопарка нанес множественные ранения ребенку

Барнаул, , 08:58 — REGNUM Трехлетний ребенок, на которого 8 июля напал волк, в тот момент, когда он просунул руку к нему в клетку, получил множественные укушенные раны предплечий, поднадкостничный перелом правой лучевой кости и рваные раны ушной раковины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в минздраве Алтайского края.

«Откушенного уха не было, информация, распространенная некоторыми СМИ, была преувеличенной», — отметили также в ведомстве.

О состоянии пострадавшего мальчика известно, что оно стабильно, а полученные травмы свидетельствуют средней степени тяжести.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП в зоопарке послужило основанием для возбуждения уголовного дела (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Заметим, что это уже второй подобный инцидент.

Еще одно нападение животного произошло в зоопарке «Лесная сказка» в апреля 2016 года. Пострадала нетрезвая девочка, которая в ночное время пробралась к клетке с тигром, намереваясь сделать селфи. Этот поступок стоил юной нарушительнице рваных ран на ногах.

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