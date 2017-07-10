В Грузии пожаром уничтожены ‍десятки магазинов на территории рынка

Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Несколько десятков торговых точек уничтожены пожаром на рынке в городе Поти (Грузия), передает 10 июля Russia Today.

По словам директора рынка, пожар был очень крупным.

«В настоящее время сложно говорить о нанесённом ущербе, так как на территорию рынка пока невозможно войти и там продолжают тушить отдельные очаги огня не только городские пожарные, но и прибывшие расчеты из близлежащих регионов», — отметила Белканидзе.

Имеются пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь. Причины ЧП выясняют сотрудники грузинского МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля сильный пожар произошел на рынке «Корвон» в столице Таджикистана. Повреждены 25 магазинов и 260 торговых точек, пожар уничтожил постройки на 480 кв. м.

Отметим, что возгорание произошло не в рабочее время. Люди не пострадали.

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