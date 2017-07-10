Пропавший вертолет Ми-8 найден на Чукотке — СМИ

Анадырь, , 08:32 — REGNUM Вертолет Ми-8, пропавший на Дальнем Востоке, обнаружен на Чукотке, он совершил экстренную посадку, сообщает RT.

По предварительным данным, экипаж вертолета и пассажиры живы. К месту обнаружения вертолет направлены спасатели.

Угрозы для жизни кого-либо из находившихся на борту вертолета, выполнявшего рейс из Анадыря на мыс Лаврентьева, нет.

Ранее вертолет, на борту которого находились три человека, не вышел на связь.

Читайте также: Тамбов: по факту крушения самолета во время авиашоу возбуждено дело