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Пропавший вертолет Ми-8 найден на Чукотке — СМИ

Происшествия

Он совершил экстренную посадку

Анадырь, 10 июля 2017, 08:32 — REGNUM  Вертолет Ми-8, пропавший на Дальнем Востоке, обнаружен на Чукотке, он совершил экстренную посадку, сообщает RT.

По предварительным данным, экипаж вертолета и пассажиры живы. К месту обнаружения вертолет направлены спасатели.

Угрозы для жизни кого-либо из находившихся на борту вертолета, выполнявшего рейс из Анадыря на мыс Лаврентьева, нет.

Ранее вертолет, на борту которого находились три человека, не вышел на связь.

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Авиапроисшествия