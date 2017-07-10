В Приморье следователи проводят проверку после гибели парашютиста

Владивосток, , 08:32 — REGNUM В Подъяпольске Приморского края следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, разбившегося при полете на парашюте над морем. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«8 июля после падения при полете на парашюте над морем, в местной больнице от полученных травм умер мужчина», — сообщили в ведомстве.

­По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли водный мотоцикл и опросили всех очевидцев.

По предварительным данным, парашют был привязан к водному мотоциклу. При полете от сильного порыва ветра парашютиста унесло к берегу, где он ударился об землю. Мужчина от полученных травм умер в больнице.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следственная проверка продолжается.