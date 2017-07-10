ЧС объявлена в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за пожаров

Хабаровск, , 07:42 — REGNUM ЧС объявили власти Верхнебуреинского района в Хабаровском крае в связи в сильными пожарами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в администрации района, ситуация полностью под контролем. Тем не менее, из-за гроз лесные пожары в районе возникают регулярно, некоторые из них действуют по несколько дней. Поэтому власти решили объявить ЧС — на случай экстренной ситуации.

«Практически все возникающие пожары — грозовые. Практически все они возникают в труднодоступных местах, в горах, мы их не тушим. Те, которые доступны для доставки специалистов и техники — ликвидируем. За прошедшие выходные в 7 районах края возникло 12 пожаров. С ними борются 222 сотрудника личного состава и 31 единица спецтехники», — рассказал начальник отдела охраны и защиты лесного фонда края Сергей Бутин.

Еще одна причина пожаров — безалаберное поведение людей в лесу. Местное население оставляет в лесах непотушенные костры, бросает окурки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае введен особый противопожарный режим. Глава региона своим постановлением запретил пожоги сухой растительности.