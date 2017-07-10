В Иркутской области задержаны банкиры, укравшие более 200 млн рублей

Ангарск, Иркутская область, , 07:41 — REGNUM Следователи Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении семерых жителей Ангарска по подозрению в незаконной банковской деятельности и незаконному обналичиванию денежных средств на сумму более 200 млн рублей. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба МВД Иркутской области.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели обыски квартиры и офиса подозреваемых. Были изъяты сотовые телефоны, более 180 печатей, почти 200 банковских карт.

По сведениям правоохранителей, общий ущерб злоумышленников составил более 200 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время троим из семи преступников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также рассматривается вопрос о наложении ареста на имущества фигурантов уголовного дела.