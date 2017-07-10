ЧП в барнаульском зоопарке послужило причиной возбуждения уголовного дела

Барнаул, , 08:09 — REGNUM Инцидент, произошедший 8 июля в барнаульском зоопарке «Лесная сказка», во время которого волк ухватил руку и ухо 3-летнего ребенка, послужил основанием для возбуждения уголовного дела. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, речь идет оп. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, осуществляются допросы сотрудников зоопарка, свидетелей произошедшего, изымается необходимая документация», — пояснила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рваные раны ребенок получил 8 июля после того, как просунул руку в клетку с волком. В этот момент животное ухватило ребенка за ухо и травмировало руку. Также травмы рук получил отец ребенка.

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ЧП с травмированием животным ребенка в зоопарке «Лесная сказка» происходило также в апреле 2016 года: вечером 10 апреля две несовершеннолетние девочки самовольно проникли на его территорию. Одна из них перелезла через ограждение у клетки с тигром. Тогда животное ухватило 13-летнюю девочку за ноги, причинив рваные раны ног.

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Кстати, тогда реакцию тигра сочли адекватной. Девочки были нетрезвы и сами спровоцировали животное на агрессию.

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