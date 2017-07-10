Пенсионер устроил стрельбу в детском саду Салехарда

Салехард, , 07:04 — REGNUM В Салехарде во дворе детского сада пенсионер устроил стрельбу. Соответствующее заявление поступило в полицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Стрелком оказался 60-летний разнорабочий детсада «Рябинка». Он изготовил и установил мишень из бумаги, расставил металлические банки напротив здания детского сада. И стал палить по ним из пневматической виновки, которую он купил в 2016 году. Стрельба велась из окна здания детского сада. Как сообщают в соцсетях, рядом с произвольным тиром находились дети, проходили люди. К счастью, никто не пострадал.

Свою вину подозреваемый признал, винтовка изъята. Стрелок признался в содеянном, раскаивается и заявляет, что не имел злого умысла. Ведется доследственная проверка, сообщают ямальские полицейские.

Подобное уже случалось в России и имело тяжкие последствия. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января 2013 года в башкирском городе Салавате 50-летний мужчина из окна своей квартиры на улице Колхозная из охотничьего ружья устроил стрельбу по детскому саду. Злоумышленник не сдавался и полиция пошла на штурмквартиры, из которой шла пальба. Стрелок оказал сопротивление спецназовцам и был убит на месте происшествия.

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