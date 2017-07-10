Искусственный дождь помог потушить 24 пожара в Забайкалье

Чита, , 06:22 — REGNUM Искусственно вызванные осадки помогают в борьбе с полыхающими лесами Забайкалья. За последние трое суток работникам ФБУ «Авиалесоохрана» при помощи самолета Ан-26, оснащенного специальным подвесным оборудованием «Веер» с кассетами на 384 пиропатрона ПВ-26м, удалось ликвидировать 24 пожара. Об этом сегодня сообщает министерство природных ресурсов Забайкальского края.

По данным министра природных ресурсовискусственный дождь охватил площадь 4 тыс. га и способствовал затуханию огня в Петровск-Забайкальском, Акшинском, Оловяннинском, Сретенском, Хилокском, Балейском, Могочинском, Чернышевском, Красночикойском районах.

«На сегодня лесные пожары действуют только в зонах космомониторинга, которые не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики», — отметил чиновник.

Стабилизация пожарной обстановки послужила основанием для отмены режима ЧС в лесах на территории Улетовского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, десятки пожаров, на прошлой неделе полыхавших на десятках тысяч гектаров леса в Забайкальском крае, послужили поводом для рабочей поездки заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентика в Читу. ознакомившись с ситуацией, именно он предложил использовать искусственный дождь.

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