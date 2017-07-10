Лесные пожары в Канаде: Эвакуировали 7 тыс. человек

Оттава, , 06:18 — REGNUM Из-за лесных пожаров в канадской провинции Британская Колумбия эвакуировали 7 тыс. человек, передает 9 июля Der Spiegel.

Пожар охватил более 180 мест провинции, с ним борются около двух тыс. пожарных и авиация. Впервые за последние 14 лет в провинции объявлено чрезвычайное положение.

Местные СМИ сообщают, что огонь уничтожил несколько десятков зданий, информации о погибших не поступало. Власти города предупреждают о том, что ситуация может ухудшиться.

Сотрудники служб безопасности предполагают, что причиной возгорания могла быть молния, а также неосторожное поведение людей. Все это усугубилось засушливым климатом и отсутствием дождя.