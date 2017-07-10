На Камчатке один человек погиб в результате падения машины в реку

Петропавловск-Камчатский, , 04:18 — REGNUM Отказ тормозов — такова предварительная версия ДТП на Камчатке, в результате которого автомобиль «Нива» свернул с лесной дороги и сорвался с обрыва в реку. В машине находились две девушки, одна из них смогла выбраться из транспорта, а вторая — погибла.

Как сообщили ИА REGNUM в МВД региона, по факту ДТП идет проверка.

«На данный момент установлено, что 29-летняя девушка, которая управляла машиной, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспорта в реку. Погибла её 26-летняя пассажирка», — сказали в полиции.

В качестве основной версии рассматривается отказ тормозов, которые могли перестать функционировать из-за того, что до этого на машине девушки форсировали другую реку. Тормоза могли не успеть просохнуть.

ДТП произошло в Елизовском районе Камчатки в 24 км от села Северные Коряки в лесу на берегу реки Правая Авача в минувшую субботу. Сообщение в МЧС поступило ближе к вечеру и спасателям потребовалось несколько часов, чтобы туда добраться. Прибыв на место, они оказали первую помощь спасшейся девушке. У нее были резаные раны верхних и нижних конечностей, которые она получила, выбираясь из автомобиля через лобовое стекло.

В течение вечера субботу сотрудники МЧС России обследовали береговую линию реки, однако поиск не принес результата. В ходе поисковых работ выяснилось, что автомобиль находится в яме, в пороге, на глубине около 6 метров. С рассветом в воскресенье поисковая операция возобновилась. Её осложняло также сильное течение в пороге (более 2 метров в секунду) и плохая видимость под водой, из-за чего автомобиль сверху не было видно. Но машину все же достали, а из салона извлекли тело погибшей девушки.

ИА REGNUM отмечает, что летом на Камчатке популярны как у местного населения, так и туристов, путешествия по природным уголкам края, к которым, как правило, нет нормальных дорог, поэтому путешественникам приходится форсировать реки и пробираться через леса.