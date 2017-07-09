В Подмосковье в жилом доме прогремел взрыв, есть пострадавшие

Сергиев Посад, Московская область, , 14:34 — REGNUM В Подмосковье в одном из жилых многоэтажных домов прогремел мощный взрыв. Об этом, как передает RT, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в воскресенье, 9 июля, в Сергиево-Посадском районе.

«Взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел в населенном пункте Башенки на третьем этаже пятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы два человека.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.