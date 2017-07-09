В украинской армии участились пищевые отравления

Луганск, , 13:21 — REGNUM Украинское командование проводит проверку качества продуктов питания из-за участившихся случаев пищевых отравлений военнослужащих ВСУ в зоне так называемой «АТО». Об этом сегодня, 9 июля, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«В связи с участившимися случаями пищевых отравлений в войсковых частях и подразделениях Вооруженных сил Украины, командованием отдельной тактической группы (ОТГ) «Луганск» проводятся мероприятия по проверке состояния и качества продуктов питания», — отметил он.

«Так, вследствие употребления некачественных продуктов питания в медицинские учреждения с расстройством кишечника госпитализированы 36 военнослужащих из состава 24-й бригады вооруженных сил Украины», — сообщил подполковник.

Читайте также: ВСУ грозит недофинансирование и еда с тараканами

В Киеве были вынуждены признать: на украинском Донбассе полностью отсутствует эпидемиологический контроль

По словам и.о. главного врача ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины Александра Карловского, на Донбассе отсутствует любой эпидемиологический надзор, а ситуация с пищевыми отравлениями в ВСУ очень неутешительная.

Врач в интервью агентству УНН заявил: «Сейчас в зоне проведения АТО распространены случаи пищевых отравлений. Там нет эпидемиологического надзора, нет нормального водоснабжения. Еще и лето, высокая среднесуточная температура, которая приводит к развитию, как патогенных, так и условно-патогенных факторов, приводящих к кишечным заболеваниям, отравлениям». «Статистика действительно неутешительная», — подчеркнул он.