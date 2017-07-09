Гражданка РФ выпала из окна четвертого этажа отеля в Таиланде

Бангкок, 9 июля 2017, 11:23 — REGNUM Гражданка Российской Федерации, выпавшая из окна жилой комнаты на четвертом этаже здания в Таиланде, получила серьезные травмы. Об этом сообщает в воскресенье, 9 июля, Bangkok Post.
Инцидент произошел в популярном у туристов курортном городе Паттайя.
«Женщина из РФ получила тяжелые травмы после падения из окна жилой комнаты на четвертом этаже здания Pattaya Park», — говорится в сообщении.
По информации издания, 37-летняя женщина, пробившая при падении крышу универмага, была доставлена в местную больницу.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.