Воскресенье, 9 Июля 2017 года
11:41:41 МСК

Гражданка РФ выпала из окна четвертого этажа отеля в Таиланде

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Гражданка РФ выпала из окна четвертого этажа отеля в Таиланде
kirkandmimi
Окно

Бангкок, 9 июля 2017, 11:23 — REGNUM  Гражданка Российской Федерации, выпавшая из окна жилой комнаты на четвертом этаже здания в Таиланде, получила серьезные травмы. Об этом сообщает в воскресенье, 9 июля, Bangkok Post.

Инцидент произошел в популярном у туристов курортном городе Паттайя.

«Женщина из РФ получила тяжелые травмы после падения из окна жилой комнаты на четвертом этаже здания Pattaya Park», — говорится в сообщении.

По информации издания, 37-летняя женщина, пробившая при падении крышу универмага, была доставлена в местную больницу.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Падения из окон