На Урале пропадают пенсионеры-грибники

Тюмень, , 11:08 — REGNUM В Курганской области второй день ищут 87-летнюю женщину, которая ушла за грибами и не вернулась. Аэромобильная группировка регионального ГУ МЧС России выехала в Белозерский район для поиска пропавшей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе спасательного ведомства.

Пенсионерку, которая ушла из дома утром6 июля 2017года, помимо спасателей, ищут полицейские и волонтеры. В спасательной операции задействовано 50 человек и семь единиц техники.

Как сообщает источник URA.RU в полиции, пенсионерка оставила записку, где навсегда прощается с родными, и сообщает, где хранятся деньги, отложенные на ее похороны.

Отметим, в Тобольском районе Тюменской области3 июля пропал 60-летний грибник. Ежедневно по 20 человек спасателей и волонтеров выходит на поиски мужчины. Как поясняют в тюменском ГУ МЧС, мужчина вместе с супругой 3 июля собирал грибы и отошел на значительное расстояние. На крики, зов не откликался, дома вечером не появился.

Что касается пропажи пожилых людей в грибной сезон, в сентябре грибники обнаружили труп 86-летней женщины в Катайском районе Курганской области, сообщает портал KU66.RU. Родственники безуспешно искали пожилую женщину несколько дней. По словам родных, женщина уехала к сестре в деревню Соколова, пошла за грибами и пропала.