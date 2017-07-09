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При стрельбе у ночного клуба в Осло пострадали 4 человека

Происшествия

В настоящее время выясняются причины инцидента

При стрельбе у ночного клуба в Осло пострадали 4 человека
CWitte
Гильзы

Осло, 9 июля 2017, 08:52 — REGNUM  Неизвестный мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба в столице Норвегии Осло. Об этом сообщает в воскресенье, 9 июля, издание Aftenposten со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 4 человека (посетители и сотрудники заведения).

«Все четверо пострадавших были доставлены в больницу Ullevål», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, удалось задержать подозреваемого.

В настоящее время выясняются причины инцидента.

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