Шестилетний мальчик и двое взрослых пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

Ньюарк, США, , 06:43 — REGNUM

В результате стрельбы, открытой неизвестными в американском городе Ньюарке, штат Нью-Джерси, пострадало трое человек, включая ребенка. Об инциденте сообщает 8 июля информационный портал NJ.com.

Сообщается, что около 17:45 на пересечении Центральной авеню и Третьей улицы Ньюарка нападению неизвестных подверглись трое жителей города. С пулевыми ранениями пострадавшие, ими оказались двое мужчина и шестилетний ребенок, были доставлены в госпиталь при университете.

Состояние пострадавших стабильное, им оказывается необходимая помощь.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. В настоящее время их разыскивает полиция.

По информации правоохранителей, на текущий момент никаких подозреваемых по делу не установлено. Расследование продолжается.