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«Лесная сказка»: в барнаульском зоопарке волк покалечил трехлетнего ребенка

Происшествия

Мальчик госпитализирован

«Лесная сказка»: в барнаульском зоопарке волк покалечил трехлетнего ребенка
Иллюстрация: Pixabay.com
Волк

Барнаул, 9 июля 2017, 06:25 — REGNUM  На пришедшего с отцом в барнаульский зоопарк «Лесная сказка» трехлетнего мальчика напал волк. Подробности произошедшего выясняют следственные органы, сообщает 9 июля представитель пресс-службы СКР по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Как стало известно, трагедия произошла около 15:00 в субботу 8 июля, когда мужчина и ребенок находились около клетки с волком.

По предварительным данным, мальчик просунул руку в клетку с хищным млекопитающим и практически сразу был им атакован.

В ближайшую больницу пострадавший был доставлен со рваными ранами руки и ушной раковины.

По данному факту организована доследственная проверка. Специалисты намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку.

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