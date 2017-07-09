Испания: мужчина утонул в затопленном водой тоннеле

Мадрид, , 05:09 — REGNUM Обильные дожди в Испании стали причиной гибели 57-летнего мужчины. Подробности сообщает 8 июля испанская ежедневная газета El País.

Как стало известна трагедия произошла 8 июля около 15:30. По словам свидетеля, позвонившего в службу спасения, мужчина, транспортное средство которого оказалось залито водой в одном из тоннелей восточного пригорода Мадрида Кослада, сумел выбраться из машины, однако был вовлечен потоком воды и вскоре пропал из виду.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили пустой автомобиль с открытой передней дверцей. Уровень воды внутри тоннеля к этому времени уже превысил несколько метров.

Когда водитель был обнаружен, спасатели могли лишь констатировать смерть мужчины.

По данным экстренных служб, днем ранее, 7 июля, в этом же самом тоннеле уже произошел похожий случай: заехавший туда автомобиль также попал в ловушку. Водителю удалось быстро выбраться из опасного места, однако его попутчик был захвачен водоворотом. Спасти его все же удалось прибывшим на место происшествия спасателям.

После инцидента въезд в тоннель был заблокирован. Однако неизвестные убрали защитные ограждения, из-за чего еще один автомобиль попал в ловушку.

Местная полиция ведет расследование, правоохранители выясняют, кто мог убрать ограждения.