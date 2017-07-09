В Анапе при катании на катамаране погибли мужчина и пятилетняя девочка

Анапа, Краснодарский край, , 02:31 — REGNUM Трагедией закончилась водная прогулка в Черном море на побережье Анапы. Мужчина и пятилетний ребенок утонули при нырянии с катамарана, сообщает 9 июля агентство Russia Today со ссылкой на сообщение помощника руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Натальи Смяцкой.

Несчастный случай произошел днем субботы, 8 июля, в районе поселка Витязево. Обнаруженные спасателями тела мужчины и пятилетней девочки были доставлены на берег.

Как стало известно, мужчина и трое детей катались на катамаране в 150−200 метрах от берега, где и начали прыгать в воду.

Что именно стало причиной смерти отдыхающих, не известно. Оперативники проводят доследственную проверку по факту случившегося.

Оставшиеся двое детей доставлены на берег. С ними работают сотрудники службы психологической помощи.