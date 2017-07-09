Мэр Горловки попал под обстрел в районе Ясиноватой

Донецк, , 23:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобиль исполняющего обязанности мэра Горловки Ивана Приходько под Ясиноватой. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщили в пресс-службе горловской городской администрации.

Инцидент произошел в субботу, 8 июля, на трассе Горловка-Донецк.

«Иван Приходько госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медпомощь, — сказал источник. — У него легкая контузия, состояние удовлетворительное».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ против мирных жителей Донбасса.

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