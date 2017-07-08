При взрыве в жилом доме в Киеве погибли два человека

Киев, , 22:18 — REGNUM В Киеве в результате взрыва в одном из жилых домов погибли два человека. Об этом говорится в сообщении МВД Украины на странице в соцсети Twitter.

«Взрыв в жилом доме Киева: по состоянию на 20:00 два человека погибли — женщина 1972 года рождения и мужчина, анкетные данные на данный момент устанавливаются», — говорится в сообщении.

Сотрудники специальных служб в настоящее время продолжают работу на месте ЧП.

8 июля официальный представитель полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что в Киеве в жилом многоэтажном доме прогремел мощный взрыв.

По ее словам, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро человек получили различные травмы.

По предварительным данным, причиной ЧП стал бытовой газ.

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