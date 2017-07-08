По факту терактов в Луганске возбуждены уголовные дела

Луганск, , 17:34 — REGNUM По факту совершения терактов в Луганске возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщила руководитель центра по связям с общественностью Министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики Евгения Любенко на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре».

"По факту совершения террористических актов на территории ЛНР, МГБ ЛНР возбуждено два уголовных дела, — сказала Любенко. — В качестве основной версии МГБ рассматривает причастность к терактам украинских спецслужб».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2017 г. в центре Луганска прозвучало два взрыва в районе штаба Народной милиции ЛНР и правительства ЛНР. В результате подрывов погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, ранения получили семь человек. Среди них сотрудники полиции ЛНР и мирные жители.

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