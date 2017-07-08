Мощный взрыв произошел в жилом доме в Киеве

Киев, , 17:15 — REGNUM В Киеве в жилом многоэтажном доме прогремел мощный взрыв. Об этом сообщила официальный представитель полиции города Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook.

«К сожалению, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро травмированы», — написала она.

По предварительным данным, в жилом доме взорвался бытовой газ.

«Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 270 УК Украины — нарушение установленным законодательством требований пожарной безопасности», — отметила Блищик.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.