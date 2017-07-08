Президент Южной Осетии попал в ДТП в Абхазии

Гагра, , 16:47 — REGNUM Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в Абхазию с государственным визитом, пострадал в результате ДТП. Об этом сообщает в субботу, 8 июля, Вести.Ru.

«Кортеж президента Южной Осетии Анатолия Бибилова попал в ДТП в столице Абхазии Сухуме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жизни политика, которого отвезли в Республиканскую больницу, ничего не угрожает. Сильнее в ДТП пострадали двое охранников главы государства, им были сделаны операции.

Причины аварии пока неизвестны.