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Президент Южной Осетии попал в ДТП в Абхазии

Происшествия

Причины аварии пока неизвестны

Президент Южной Осетии попал в ДТП в Абхазии
Иллюстрация: Presidentofabkhazia.org
Анатолий Бибилов во время визита в Абхазию

Гагра, 8 июля 2017, 16:47 — REGNUM  Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в Абхазию с государственным визитом, пострадал в результате ДТП. Об этом сообщает в субботу, 8 июля, Вести.Ru.

«Кортеж президента Южной Осетии Анатолия Бибилова попал в ДТП в столице Абхазии Сухуме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жизни политика, которого отвезли в Республиканскую больницу, ничего не угрожает. Сильнее в ДТП пострадали двое охранников главы государства, им были сделаны операции.

Причины аварии пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия