МВД Грузии вывозит застрявших в горах Хевсурети туристов на вертолете

Тбилиси, , 15:44 — REGNUM МВД Грузии вывезло в Тбилиси на вертолете пограничной полиции застрявших из-за непогоды в горах Хевсурети туристов. В их числе были 15 учеников Руставской школы №11 вместе с двумя педагогами и двумя родителями, находившихся на экскурсии в Шатили.

По информации пресс-службы министерства, в течение дня 8 июля вертолет пограничной полиции выполнит еще несколько рейсов и перевезет остающихся на месте туристов и жителей в безопасное место.

Параллельно спасатели МВД в интенсивном режиме продолжают операцию по спасению находящихся в Шатильском ущелье пяти иностранных туристов. Группе спасателей удалось установить связь с иностранными гражданами и определить их точное местонахождение.

Из-за непогоды и выхода из берегов реки Гуросчала передвижение по дорогам на автотранспорте в этом районе практически невозможно, поэтому спасательная операция проводится в пешем порядке.

С улучшением погодных условий к спасательной операции подключился вертолет пограничной полиции, который поэтапно вывозит туристов с территории Шатильского ущелья.

Последние несколько дней погода на территории Грузии испортилась. Из-за проливных дождей реки в отдельных регионах вышли из берегов, затопив дороги, посевы и дома, активизировались оползневые явления. По прогнозам синоптиков, дожди с грозами и градом продолжатся до 15 июля.