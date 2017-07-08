Пропавшие в Новгородской области дети найдены живыми и здоровыми

Шимск, Новгородская область, , 14:23 — REGNUM Мальчики в возрасте 12 и 14 лет, пропавшие накануне в лесу Шимского района Новгородской области, найдены живыми и здоровыми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, никаких преступлений в отношении детей не совершалось, вреда их здоровью никто не причинял.

«По словам детей, они ушли гулять и заблудились в лесу. После опроса дети будут переданы родителям», — сообщили в региональном следственном управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Минюша Шимского района два брата в возрасте 12 и 14 лет днём 7 июля ушли из дома в сторону озера, расположенного неподалеку и домой не вернулись. Были объявлены поиски, в которых участвовали следователи и волонтёры.

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