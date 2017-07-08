Раненых в терактах спасают в больницах Луганска

Луганск, , 13:38 — REGNUM Пострадавшие в результате терактов в Луганске получили множественные травмы. Об этом 8 июля сообщил ортопед-травматолог одной из луганских больниц Дмитрий Котуха.

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«Доставлено четверо пациентов: две женщины, двое мужчин с ранениями различной степени тяжести. Один мужчина поступил с проникающим повреждением брюшной полости, с повреждением кишечника, почки, конечностей. Две женщины тоже ранены с различной степенью тяжести: это ранения кисти, ног», — рассказал врач.

«В настоящее время проводится оперативное лечение двух пациентов — мужчины и женщины, которые находятся в гораздо более тяжелом состоянии, чем оставшиеся двое», — отметил он.

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Глава Республики Игорь Плотницкий заверил, что руководство и все правоохранительные службы ЛНР работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы наказать виновных в этих террористических актах и предотвратить возможные последующие агрессивные действия со стороны Украины.