В калужской Жиздре от взрыва старой гранаты погиб ребёнок

Жиздра, Калужская область, , 13:27 — REGNUM В городе Жиздра Калужской области погиб мальчик 13 лет, подорвавшись на боевой гранате времен Великой Отечественной войны. Об этом 8 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, детьми в хозяйственной постройке, находящейся возле частного дома, была найдена старая граната. Погибший мальчик из-за неосторожного обращения привел гранату в действие, в результате чего произошел подрыв. От взрыва получил ранения еще один ребенок 10 лет, который в настоящее время находится в медицинском учреждении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту взрыва гранаты сотрудники полиции по горячим следам установили причастность к незаконному хранению взрывчатого боеприпаса 65-летнего местного жителя. Он уже дал признательные показания.

Материалы дознания переданы в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, где уже начата проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Куйбышевского района Калужской области занимались незаконным сбором, в том числе путем раскопок в местах боев Великой Отечественной войны, боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ. В ходе обысков у «черных» копателей было изъято значительное количество оружия, боеприпасов, детонаторов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

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