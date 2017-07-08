Тамбов: по факту крушения самолета во время авиашоу возбуждено дело

Тамбов, , 12:31 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна возбудили следственные органы по факту крушения легкомоторного самолета во время праздника выпускников в Тамбове 7 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР.

По уточненным данным, которые приводит ведомство, авария произошла в 20:00 во время проведения показательных полетов, посвященных окончанию обучения студентов ТГУ им. Г.Р. Державина. По версии следствия, при выполнении фигуры высшего пилотажа легкомоторный самолет чешского производства Bristell NG-5 под управлением пилота 1968 года рождения крушение потерпел.

Самолет упал на берег реки Цна, в районе поселка Дворики. При падении самолет загорелся. Пилот, управлявший судном, погиб. Других жертв, а также разрушений на земле нет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

Как пояснили в СКР, у следствия есть две основные версии: по первой из них авария могла произойти из-за неисправности самого самолета, вторая версия не исключает ошибку со стороны пилота.

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